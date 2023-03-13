Движение трамваев в районе станции метро «Войковская» восстановлено

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Источник: АГН «Москва»

Движение трамваев в районе станции метро «Войковская» полностью восстановлено, электротранспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Восстановлено движение трамваев в районе метро «Войковская», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в районе станции метро «Войковская» трамваи, следующие по маршрутам №№ 23, 27, 30 и 31 задерживаются по техническим причинам, маршруты трамваев были временно изменены.





