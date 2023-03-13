Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

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Фото: wikipedia.org

В возрасте 88 лет умер знаменитый японский писатель Кэндзабуро Оэ, сообщает агентство Kyodo.

Писатель ушел из жизни 3 марта, но о его смерти стало известно только 13 марта.

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в деревне Осэ на острове Сикоку в Японии.

В апреле 1954 года Оэ со второго раза поступил на филологический факультет Токийского университета.

В 1959 году окончил отделение французской литературы Токийского университета.

Писательская карьера началась со студенческих лет. Дебютировал пьесами для университетского театра.

За рассказы «Чуднaя работа» (1957) и «Содержание скотины» (1958) он был удостоен литературной премии Акутагавы, присуждаемой дебютантам.

Он стал вторым японским писателем после Ясунари Кавабаты, который был удостоен Нобелевской премии по литературе. Получил ее в 1994 году.

В нашей стране были популярны такие его произведения, как «Объяли меня воды до души моей», «Футбол 1860 года» и «Опоздавшая молодежь».