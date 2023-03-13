Чем на самом деле кормят в детских лагерях?

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Детский лагерь – замечательная возможность провести лето с друзьями на свежем воздухе. Наверняка родители, бабушки и дедушки помнят солнечные дни своего детства, проведённые с вожатыми и сверстниками. Весёлые игры, концерты, истории у костра, маленькие шалости... и самые сочные котлеты в столовой.

Согласитесь, вкусная еда может оставить впечатления на всю жизнь. Как и невкусная. Поэтому во многих детских лагерях этому пункту уделяется много внимания. Грамотные руководители соединяют современные знания с опытом прошлого. Ведь люди, которые жили в СССР, отлично помнят, насколько качественными тогда были продукты, и как хорошо кормили даже в обычных столовых.

Правила питания в СССР

Действительно, в советское время питанию детей уделялось много внимания. В разработке меню для государственных учреждений принимали участие специалисты. Готовый рацион для пионерлагерей регламентировался методичками Минздрава СССР. В них было указано, каким должно быть меню, какие продукты стоит использовать, чтобы юный организм получил все необходимые вещества. Как правило, предлагалось 4-разовое питание, иногда и 5-разовое – с дополнительным ужином. Меню делали сбалансированным, но в то же время одинаковым для всех. Мясоедов и вегетарианцев не разделяли, аллергены из рациона не исключали.

Каждый день дети получали несколько напитков на выбор: чай, морс, кефир, молоко, какао, кофейный напиток. В меню обязательно входили супы, запеканки, мясо или рыба с гарниром, сыр или масло, фрукты и немного сладостей. Если лагерь относился к большому и богатому предприятию, меню иногда обогащали дополнительными ингредиентами, порой даже редкими деликатесами, например, рыбной икрой.

Наше время: стандарты сохраняются

В некоторых современных лагерях те высокие стандарты питания сохранились до сих пор. И это правильно: от позитивного опыта отказываться не стоит. В таких учреждениях за рационом тщательно следят, соблюдают баланс КБЖУ, строго относятся к выбору продуктов. В меню по-прежнему нет никакого «фастфуда». Да, современные дети его любят, но взрослым необходимо ограничивать гамбургеры и газировку, заботясь о самочувствии юного поколения, поощряя правильные привычки.

Так, в частных лагерях безопасность еды – один из приоритетов. Контроль качества и сроков годности продуктов ведётся постоянно. Все закупки осуществляются у проверенных поставщиков. Ведь нет ничего более ценного и важного, чем здоровье ребёнка.

Еще один момент – размер порции. В плове будет именно столько риса, моркови и мяса, сколько положено по стандарту. На кухне установлено видеонаблюдение, а на выезде из лагеря происходит досмотр сотрудников, поэтому никакие продукты не уносятся домой. Дети получат всю еду, которая была оплачена их близкими.

А что изменилось?

В ХХI веке выбора стало больше. Это касается и ассортимента продуктов, и более демократичного подхода к питанию. Поэтому лагеря, организуя детский отдых, пользуются современными преимуществами. Специалисты разрабатывают меню, основанное на привычных блюдах из качественных ингредиентов. В то же время в лагере уважают предпочтения ребёнка, который, например, любит рис и терпеть не может гречку. Его не заставят есть то, что он не хочет.

Также теперь не обязательно всем есть одно и то же блюдо, ведь у детей есть свои предпочтения и особенности организма. Ребята могут выбирать еду из нескольких вариантов, например, предлагаются альтернативы для вегетарианцев. Не запрещается брать добавку. Сделать это можно легко – без очередей и самостоятельно, так как каждый прием пищи организован в формате «шведского стола».

Чем и как кормят детей?

В лагере стараются, чтобы еда напоминала домашнюю. Знакомая еда – то, что помогает быстрее адаптироваться в новой ситуации. Ребятам не придётся перестраиваться и привыкать к чему-то абсолютно новому в свое тарелке. При составлении меню шеф-повар из «Артека», который присоединился к команде «Дружите.ру», опирался на свой многолетний опыт и собранные данные о том, что для мальчиков и девочек обычно готовят взрослые.

В меню дети увидят примерно те же блюда, что и на маминой кухне: блинчики и кашу на завтрак, щи и солянку на обед, гречку или рис с мясом на ужин, фрукты и сладкое перед сном. Питание в лагере обычно 4-разовое, без полдника, так как утренний приём пищи достаточно плотный, и дети не успевают проголодаться раньше, чем к обеду. Зато ужин в распорядке дня стоит ближе к обеду, чем у многих других лагерей. В течение четырёх приёмов пищи дети получают все положенные им калории, как при 5-разовом питании.

А можно ли питаться одними чипсами?

Сейчас выбора у ребёнка больше, но, как и в советское время, перекусы не по расписанию, например, конфетами, в лагере запрещены. Еду, привезенную из дома или купленную в ларьках, детям есть нельзя, чтобы не нарушать режим питания. Поэтому взрослым не стоит давать своему чаду много чипсов и шоколада в дорогу, когда он отправится в лагерь. Здесь мы смотрим, чтобы ребенок следовал режиму, ел горячую пищу и выпивал за день достаточно жидкости. Поэтому всю «запрещёнку» вожатые могут забрать до конца смены.

Кстати, лагерь «Дружите.ру» находится всего в 80 км от Москвы, поэтому в пути ребёнок, скорее всего, не успеет проголодаться. А следующий прием пищи у него состоится уже в компании будущих товарищей.

Друзья и вкусная еда ждут!

Лагерь «Дружите.ру» предлагает юному поколению разнообразный и полноценный отдых. Приглашаем мальчиков и девочек к нам – интересно провести время, встретиться со сверстниками, проявить себя и, конечно, насладиться вкусной домашней едой!

И никаких чипсов!