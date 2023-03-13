Собянин: На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ собрано более 28,5 тыс наградных документов

Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото с официального сайта Мэра Москвы

На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ собрано более 28,5 тыс. наградных документов. Со дня основания выставки медалями ВДНХ были награждены более 2,2 млн человек и 112 тыс. организаций. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



Выставка достижений народного хозяйства, с момента своего создания 1 августа 1939 года «ведет историю лучших отечественных достижений в экономике, науке и технике. Медалями Выставки были награждены выдающиеся ученые, космонавты, целые трудовые коллективы и рабочие-передовики».



Сергей Собянин уточнил, что в цифровом архиве на сегодня размещены почти 28,5 тыс. наградных документов», «среди тех, кто в свое время получил Золотую медаль ВДНХ, - первый покоритель космоса Юрий Гагарин и создатели знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин».



Порталу архивно-библиотечного фонда ВДНХ уже несколько лет, продолжается оцифровка архивных документов, с момента его создания появились новые разделы: «Фотоматериалы» и «Архивные статьи» рассказывают о выставке разных лет, появился раздел, посвященный сотрудникам комплекса — участникам Великой Отечественной войны.



Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что главная выставочная площадка Москвы возродила традицию награждений за достижения и существенный вклад в развитие Выставки, «на днях «Золотой знак ВДНХ» был вручен Главархиву Москвы за сохранение и популяризацию фотографического наследия Выставки».



9 февраля исполнилось 100 лет со дня основания гражданской авиации России и в этот день «Золотой знак ВДНХ» вручен руководителю проекта на базе самолета Як-42, военному летчику Евгению Мартенюку, макет уникального пассажирского самолета, собранного в 1978 году, установлен на площади Промышленности на территории ВДНХ.







