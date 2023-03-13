Движение автотранспорта после ДТП с участием большегрузов на 92-км трассы М-3 восстановлено

Движение транспорта после ДТП на 92-километре трассы федерального значения М-3 восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости.
«В настоящее время освобожден проезд в обоих направлениях», - пояснил заместитель начальника калужского территориального управления ГК «Автодор» Игорь Шильников.
По его словам, произошло ДТП с участием «двух транспортных средств, двигавшихся в направлении Балабаново», «одна из машин выкатилась на М-3 и, пробив осевое ограждение, перекрыла движение в обоих направлениях».
По официальным данным ГУМЧС по региону, столкновение произошлов 06:27 утра, в результате ДТП пострадал водитель фуры, он был госпитализирован.
Грузовики перегородили полосы для движения транспорта, для возможности движения был организован объезд через город Балабаново, длина объездного маршрута составила 20 км.
Причины произошедшего ДТП устанавливаются.
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