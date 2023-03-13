13 марта 1954 года создан Комитет государственной безопасности СССР

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Татьяна САВКИНА

Комитет государственной безопасности CCCP - центральный орган государственного управления в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год.

КГБ СССР - прямой наследник Всероссийской чрезвычайной комиссии, созданной 20 декабря 1917 года. Именно этот день сейчас официально отмечается как День работника органов безопасности России.

Важнейшей задачей ВЧК была борьба с контрреволюцией в любых её проявлениях, защита государственной безопасности РСФСР. За годы существования структура, отвечающая за защиту государственной безопасности, неоднократно меняла название и реорганизовывалась, то входя в систему органов внутренних дел, то функционируя как самостоятельное ведомство. Иногда это было вызвано объективными причинами – к примеру, объединение в июле 1941 года в связи с начавшейся войной. Чаще всего – с внутриполитическими интригами. Так, в последний раз решение об объединении МВД и МГБ приняли 3 марта 1953 года на совместном заседании ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета под руководством Лаврентия Берии. Бывший руководитель НКВД стремился воссоздать привычную ему структуру, и ему это удалось, но ненадолго. Ровно год просуществовало «объединенное» МВД СССР – до середины марта 1954 года. К этому времени Лаврентий Берия уже был казнен, а на посту первого секретаря ЦК КПСС, то есть фактического руководителя Советского Союза, утвердился Никита Хрущев. По мнению историков, у него-то и возникли опасения, что Министерство внутренних дел в его тогдашнем виде может представлять определенную опасность для его власти.

Инициатива выделения «оперативно-чекистских управлений и отделов» Министерства внутренних дел СССР в самостоятельное ведомство приписывается министру внутренних дел Сергею Круглову, который 4 февраля 1954 года подал официальную записку с соответствующим предложением в Центральный комитет КПСС. Предложения Круглова были полностью одобрены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 года был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. В состав нового комитета вошли выделенные из Министерства внутренних дел СССР управления, службы и отделы, занимавшиеся вопросами обеспечения государственной безопасности. Первым председателем КГБ стал генерал-полковник Иван Серов – первый заместитель Сергея Круглова и давний доверенный друг Хрущева.

Примечательно, что КГБ был образован не в качестве центрального органа государственного управления, какими являлись его предшественники - МГБ и МВД СССР, а всего лишь в статусе ведомства. Причиной понижения статуса КГБ в иерархии органов государственного управления было стремление партийного и советского руководства страны лишить органы госбезопасности самостоятельности, целиком подчинив их деятельность аппарату коммунистической партии.

И хотя в основе идеи создания структуры предусматривался совершенно иной расклад сил, КГБ стал самой влиятельной спецслужбой Советского Союза.

3 декабря 1991 года, за несколько дней до сложения полномочий, президент СССР Михаил Горбачёв подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности». На основании документа КГБ СССР был упразднён и на переходный период на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время — Служба внешней разведки РФ).

После упразднения КГБ процесс создания новых органов госбезопасности занял около трёх лет. В течение этого времени отделы расформированного комитета переходили из одного ведомства в другое.