Генерал-майор Попов: Россия на протяжении многих веков представляла угрозу для Запада

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Источник: ПолитЭксперт

Jens Kalaene / globallookpress.com

Агрессивная позиция в отношении России со стороны коллективного Запада объясняется тем, что страна на протяжении многих веков представляла угрозу существованию западного мира. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов.

Согласно словам военного эксперта, на протяжении всей своей истории Россия воевала с Европой. Он напомнил, что стране пришлось укреплять Дальний Восток, потому что Соединенные Штаты Америки и Япония хотели занять российские острова, а также напасть на заводы по производству кораблей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

По мнению Попова, начав СВО, Москва поставила перед собой только одну задачу — не допустить вторжение Запада на российские территории. Он также добавил, что в настоящее время страна успешно ведет специальную военную операцию, получая уникальный опыт по уничтожению самой передовой военной техники НАТО на Украине.