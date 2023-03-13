Политолог Слепова: Китай претендует на роль главного миротворца в международной политике

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Источник: ПолитЭксперт

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Китай стремится вмешаться в повестку специальной военной операции и занять роль главного миротворца в международной политике. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказала член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Согласно словам эксперта, Пекин усилил свое противостояние с Вашингтоном, когда предложил мирную программу завершения конфликта на Украине. Как уточняет специалист, американская сторона обеспокоена тем, что занимаемая китайским правительством позиция по СВО подавляет политическое влияние США на европейские страны.

«Это станет причиной потери не только статуса мирового лидера, но внутреннего кризиса, а также элементов американской идентичности»», - заключила политолог.