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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Jens Kalaene / globallookpress.com

Андрей Песоцкий, кандидат экономических наук и публицист, во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал, что главным бенефициаром развития мирового кризиса являются Соединенные Штаты Америки.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова, рост цен на энергоносители начался задолго до специальной военной операции, став следствием «недальновидной макроэкономической и энергетической политики» наиболее развитых западных стран.

Комментируя позицию российского посла, Песоцкий отметил, что цены на газ в Европе начали бить рекорды, фактически, с конца лета 2021 года.

«За второе полугодие 2021 года цены на фьючерсные газовые контракты в пиковых значениях демонстрировали сначала 840, а потом сразу 1585 долларов за тысячу кубических метров», - уточнил экономист.

Специалист добавил, что от действий американской внешнеэкономической политики больше всего пострадали страны Европы, а сами США остались в выигрыше.