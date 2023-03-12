Бюро по защите Конституции Латвии обеспокоено тем, что некоторые латвийцы хотят участвовать в спецоперации на стороне России

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Бюро по защите Конституции Латвии обеспокоено тем, что некоторые латвийцы не скрывают того, что хотят участвовать в спецоперации на стороне России, и даже не скрывают того, что ищут контакты, чтобы стать солдатами Российской Армии.

Такая информация была опубликована в отчете Бюро по защите Конституции Латвии.

«Если мы говорим о гражданах Латвии, то формально по российскому законодательству они ни в коем случае не могут служить в армии РФ», - «предупредил» начальник бюро Эгил Звиедрис.

Интересно, в ВСУ принимают участие наемники из Европы, солдаты НАТО и это Бюро по защите Конституции Латвии не беспокоит…

Я так понимаю, что «допрыгались» националисты Латвии – терпение у многих русскоязычных заканчивается… Есть же пословица – русский человек медленно запрягает, да быстро едет!