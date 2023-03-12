Неизвестные «заминировали» Эрмитаж в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Полиции пришлось эвакуировать из здания музея почти 4 тысячи человек.

В Санкт-Петербурге из Эрмитажа эвакуировали более 3800 человек после сообщения о минировании здания. Об этом сообщает AllNW.

Отмечается, что неизвестные разослали на электронные почты некоторых городских организаций предупреждения о минировании, в их число вошел и главный музей Северной столицы России.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия на наличие взрывчатых устройств или веществ, но не нашли ничего опасного. Однако перед этим им пришлось эвакуировать из здания 3850 человек.

Примечательно, что крайний раз Эрмитаж «минировали» не так давно - в октябре прошлого года. Тогда информация также оказалась ложной.