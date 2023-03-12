Террористы ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску — есть погибшие и пострадавшие

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Анна Шершнева, Журналист

Ракетный удар нанесли украинские террористы в погонах в воскресенье, 12 марта, по городу Перевальску в ЛНР. Информацию оперативно сообщает представительство республики в СЦКК.

Предварительно известно, что военные преступники Киева применили при обстреле американские РСЗО HIMARS, а удар пришелся на район у автостанции «Алчевск АС-1». По состоянию на 17.30, в результате обстрела н.п. Перевальск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), погибло три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и 7 человек получили ранения, среди которых 2 ребенка. Повреждена сама автостанция, две АЗС, продуктовый магазин, 5 легковых автомобилей. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

осколки

Официально информацию подтвердил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов: «Это очень оживленный перекрёсток, район автовокзала. Били шрапнелью, которая направлена исключительно на живую силу, то есть на обычных людей. Здесь нет никаких военных частей, никаких военных машин».

Как подчёркивают очевидцы, украинские террористы специально поразили самый оживленный перекресток между Перевальском и Алчевском.