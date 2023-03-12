Полуторагодовалая петербурженка отравилась снюсом

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Санкт-Петербурге девочка в возрасте полутора лет отравилась снюсом, после чего пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
Мать пострадавшей девочки отмечает, что дочь подобрала никтотиносодержащую подушечку и положила ее в рот. Спустя несколько секунд она выплюнула предмет, но ей все равно стало плохо. Ребёнка госпитализировали в полуобморочном состоянии.
После того, как девочку доставили в больницу, она всю ночь провела под капельницей. Выяснилось, что подушечки сноса принадлежала старшему брату госпитализированной. Она выпала из кармана его одежды.