Полуторагодовалая петербурженка отравилась снюсом

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Санкт-Петербурге девочка в возрасте полутора лет отравилась снюсом, после чего пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Мать пострадавшей девочки отмечает, что дочь подобрала никтотиносодержащую подушечку и положила ее в рот. Спустя несколько секунд она выплюнула предмет, но ей все равно стало плохо. Ребёнка госпитализировали в полуобморочном состоянии.

После того, как девочку доставили в больницу, она всю ночь провела под капельницей. Выяснилось, что подушечки сноса принадлежала старшему брату госпитализированной. Она выпала из кармана его одежды.