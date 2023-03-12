Бомбардировщик США отработал «учебный» удар по Петербургу

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Маневр, совершенный самолетом Военно-воздушных сил Америки, прошел в 200 км от Северной столицы России.

Стало известно о том, что в 200 км от Санкт-Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что самолет ВВС Америки B-52H Stratofortress вышел на позицию пуска ракет в районе острова Гогланд, что в 200 км от Северной столицы России.

После совершенного маневра бомбардировщик развернулся и направился в сторону Прибалтики. В СМИ отметили, что таким образом самолет провел учения удара по городу.

Комментариев от Минобороны РФ по данному инциденту пока не поступало.