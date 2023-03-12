Роспотребнадзор предупредил жителей Санкт-Петербурга о начале сезона клещей

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Петербуржцев призвали вакцинироваться от энцефалита.

Роспортебнадзор Санкт-Петербурга предупредил жителей города о начале сезона клещей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанам напомнили, что членистоногие активизируются с приходом тепла, а так как синоптики прогнозируют в ближайшее время потепление в Северной столице РФ, то вероятность того, что клещи выйдут из «зимней спячки» уже в марте, достаточно высока.

Прививаться от клещевого энцефалита можно в любое время, но начинать можно уже сейчас, чтобы к началу теплого сезона успел выработаться иммунитет. На полный курс вакцинации требуется минимум полтора месяца.

Всего вакцинация проводится в четыре этапа, сделать ее можно в больницах города.

Отметим, что человек может заразиться энцефалитом при укусе инфицированным клещом. Вирус попадает в организм и начинает поражать нервную систему. Это приводит к инвалидности или смерти. Вероятность летального исхода — до 25%. В Петербурге наибольший риск быть укушенным клещом существует в Колпинском, Красносельском, Курортном, Приморском, Петродворцовом и Пушкинском районах.