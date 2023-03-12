В воскресенье в Петербурге сохранится морозная погода

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Ожидается снег и низкое атмосферное давление.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в Санкт-Петербурге Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал о погоде, которая ожидает жителей Северной столицы в воскресенье 12 марта.

Метеорологическую обстановку сформирует часть циклона, который уходит в Карелию. На протяжение всего дня над городом нависнут облака с прояснениями к вечеру. В первой половине воскресенье пройдет снег.

Температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. Ветер – западный с порывами до 5-10 метров в секунду. Давление атмосферы поднимется до уровня в 744 миллиметров ртутного столба, но этот показатель все равно значительно ниже средней нормы.