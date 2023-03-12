Специалисты Минздрава предупредили граждан о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды в центральной части РФ

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зима в Москве, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Специалисты Министерства здравоохранения РФ в воскресенье, 12 марта, предупредили граждан страны о повышенных рисках для здоровья в связи с ухудшением погоды в центральной части России.

В Минздраве призвали россиян в условиях сильной гололедицы проявлять повышенную осторожность на улице. Пожилым гражданам, относящимся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости. Если это не представляется возможным, то желательно использовать противоскользящие накладки на обувь и острую насадку на трость.

В ведомстве обратили внимание на то, что в связи с резкими перепадами атмосферного давления россиянам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать самочувствие, регулярно измерять артериальное давление и не забывать о приеме назначенных врачами препаратов.