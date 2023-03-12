В России за сутки выявили 11 985 случаев заражения COVID-19

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В России за минувшие сутки зарегистрировали 11 985 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 758 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 11 218 человек, что на 22,5% меньше в сравнении с показателям субботы, 11 марта.