105 лет назад Москве возвращен статус столицы России

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Татьяна САВКИНА

Первым достоверным летописным упоминанием о Москве считается запись в Ипатьевской летописи от 11 апреля 1147 года. С начала XIV века Москва стала центром Великого княжества Московского - здесь располагалась резиденция Великих Московских князей, а во второй половине XV века Москва - столица единого Российского государства.

Даже после того, как в 1712 году официальным административным центром Российской империи стал Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве.

После Октябрьской революции, 12 марта 1918 года Москве был возвращен статус столицы России. В постановлении IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов говорилось: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

В 1922 году Москва стала столицей СССР. 1 октября 1929 года была образована Центрально-промышленная область с центром в городе Москве. В 1931 году два крупных города РСФСР - Москва и Ленинград - были выделены в отдельные административные единицы - города республиканского подчинения РСФСР.

Сегодня Москва - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Это крупнейший по численности населения город России и её субъект – в 2022 году в столице зарегистрированы 13 097 539 человек. Москва занимает 22-е место среди городов мира по численности населения. Наша столица - самый крупный город Европы по площади (2 561 кв км).