Сегодня отмечается День работников геодезии и картографии в России

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Татьяна САВКИНА

Каждое второе воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы России.

Искусство составления географических чертежей в России было известно уже в средние века. Например, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель - датируется 1525 годом, а в 1667 году по указанию воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Сама же профессия картографа появилась позже — в марте 1720 года по приказу Петра I были начаты первые картографические съёмки.

После основания Пулковской обсерватории в 1838 году геодезия и картография в России сделали значительные успехи. Были проведены такие крупные работы, как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и составление трехверстной топографической карты западных губерний. Листы этой карты стали поступать в продажу при Александре II. При нем же была издана 10-верстная карта Европейской России, а также ряд карт по Азиатской России (включая территории Кавказа и Средней Азии). К этому периоду относится так же возникновение частной картографической деятельности.

Единая геодезическая служба России - Высшее Геодезическое Управление - была образована Декретом СНК РСФСР 15 марта 1919 года.

С годами структура и подчиненность российских ведомств, занимающихся вопросами геодезии и картографии, неоднократно менялись. В 1992 году была создана Федеральная служба геодезии и картографии России.

Сегодня она входит в сферу ведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Главными задачами службы являются обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений для решения ряда государственных задач в сфере территориального развития, строительства и инженерных изысканий, управления природными ресурсами, экологии, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства. К тому же, с учетом развития спутниковых и информационных технологий, результаты картографической деятельности призваны обеспечивать инфраструктуру пространственных данных. Сегодня люди этой профессии по-прежнему востребованы.