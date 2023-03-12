12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы России

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Татьяна САВКИНА

Профессиональный праздник связан с исторической датой - 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Но начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос относится к X – XV векам. Особенно суровые меры применялись к ворам – было возможным убить вора, застав его на месте преступления. «Судебники» 1497 и 1550 годов стали одними из первых законодательных актов по осуществлению политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что система штрафов была постепенно заменена смертной казнью, наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер.

Первые шаги к созданию единой государственной системы управления местами заключения были сделаны в начале XIX века. В 1802 году в составе Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами управления тюрьмами и местами общественного призрения. В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе – Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности по разработке проектов законодательных актов и проведению ревизий местных тюремных учреждений.

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но в связи с реформированием государственной системы был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года Президент России Борис Ельцин издал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство Российской Федерации приняло Постановление «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

В настоящее время федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний, подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых.