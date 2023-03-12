Эксперт Дайнеко: на банковских картах лучше всего хранить плановые расходы на неделю

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Teleprogramma.pro

Aleksander Polyakov / globallookpress.com

На «пластике» должна храниться сумма, соответствующая плановым расходам на неделю. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов Российской Федерации Ольга Дайнеко.

Согласно словам специалиста, которые передает интернет-издание Teleprogramma.pro, на внеплановые траты лучше класть денежные средства отдельно в день совершения платежа. Как отметила эксперт, такой подход убережет от эмоциональных покупок и научит разумной экономии денег.

Дайнеко также порекомендовала хранить часть сбережений на накопительном счету. Таким образом у владельца карты появится пассивный доход.