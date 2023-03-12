Таролог Янко: Тельцы, Овны и Львы рождены для богатства

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Источник: Teleprogramma.pro

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Люди, принадлежащие к таким знакам зодиака, как: Тельцы, Львы и Овны рождены для того, чтобы быть богатыми. Об этом во время беседы с интернет-изданием Teleprogramma.pro рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Согласно ее словам, Тельцам присуще упрямство и любовь к риску, они облюбованы удачей, благодаря чему к ним идут большие деньги.

Овнам также характерна любовь к риску, но в отличие от Тельцов они полагаются не на удачу, а на холодный расчет, что позволяет им сохранить капитал в случае неудачи и начать все заново.

Как отметила Янко, Львам присуща любовь к роскоши, достатку и богатству, поэтому у них вызывают восторг проекты, обещающие хороший доход.