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Экс-президент ЕП Шульц: Венгрия и Польша мешают Украине стать членом Евросоюза

, 06:27 Источник: Общественная Служба Новостей

Экс-президент ЕП Шульц: Венгрия и Польша мешают Украине стать членом Евросоюза
Christoph Reichwein / globallookpress.com

Позиции польского и венгерского правительств мешают Украине стать членом Европейского союза. Об этом заявил бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц.

Согласно словам немецкого политика, которые передает Общественная Служба Новостей, он скептически относится к возможности ускоренного присоединения Украины, потому что невозможно снизить стандарты членства в Евросоюзе. При этом отметил, что быстрое вступление звучит хорошо, так как на фоне конфликта эта идея эмоционально объяснима.

Шульц также добавил, что все страны-участницы союза должны единогласного согласиться принять Украину в состав ЕС, однако уточнил, что позиции Венгрии и Польши не позволяют этого сделать.

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