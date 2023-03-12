Депутат Аршинова: «Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе»

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Источник: Pravda.Ru

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Законопроект о допустимости проводить в школе во время уроков фото- и видеосъемку только при разрешении администрации или директора учебного заведения возник на фоне просьб родителей и педагогов. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Согласно словам парламентария, бывают такие случаи, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимая его на видео и публикуя в интернете. Как отметила депутат, подобная несанкционированная съемка является нарушением закона о персональных данных.

Как отметила Аршинова, в таких случаях прерывается образовательный процесс, а сам преподаватель и другие ученики в классе чувствуют себя униженными.