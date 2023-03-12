Преподаватель Назарова: выучить иностранный язык начинающим поможет чтение комиксов

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Источник: Pravda.Ru

Виктор Лисицын / globallookpress.com

Начинающим изучать иностранный язык людям поможет чтение комиксов. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказала преподаватель английского языка Анира Назарова.

Согласно словам педагога, в подходе к изучению нового языка важно не количество, а качество. Эксперт порекомендовала запоминать иностранные слова с помощью ассоциаций, а также завести тетрадь для записи этих слов.

Назарова в том числе отметила, что просмотр фильмов на языке оригинала позволит ближе познакомиться с лексикой путем повторения вслух речи актеров, а только начинающим изучать иностранный преподаватель посоветовала читать комиксы.