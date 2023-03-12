Эксперт Язиков: «Льготы участникам СВО очень нужны»

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Народные Новости

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Участникам специальной военной операции нужны льготы на бесплатное протезирование и восстановление. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал военный эксперт, полковник в запасе Владимир Язиков.

Согласно словам специалиста, существующих в настоящее время льгот недостаточно, поэтому нужны дополнительные. Полковник отметил, что у настоящих патриотов, оставшихся защищать Родину, должны быть достойные льготы, «чтобы они ни в чем не нуждались».

Язиков добавил, что каждому участнику СВО должны достаться преференции и выплаты, а также предоставлены меры социальной поддержки в виде реализации себя в обществе.

«Обделять наших защитников нельзя. Никто не имеет права их обижать. И поэтому говорить о том, что существующих льгот может быть достаточно, я бы не стал», - заключил полковник.