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Источник: Народные Новости

Federation Council of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки хотят с помощью Украины захватить Крымский полуостров и территории Донбасса, однако эти планы обречены на провал. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Комментируя заявление экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что в текущем году Украина с помощью натовского оружия должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс, политик отметил, что слова отставного офицера не имеют никакого политического веса.

Цеков также добавил, что он осведомлен о планах НАТО захватить полуостров, уточнив, что Запад навлечет на себя большие беды, если продолжит проводить такую деструктивную и провокационную политику.