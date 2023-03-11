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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский режиссер Алвис Херманис заявил, что «советские памятники – символ враждебной власти, а потому они должны быть ликвидированы».

Лично у меня, создается такое впечатление, что режиссер Алвис Херманис занят не своими прямыми обязанностями, а «обсасыванием» России. Посудите сами, спектакли в Новом Рижском театре отменяются по «статье» - творческая неудача, а г-н Херманис продолжает высказывать свое русофобское мнение, например, о сносе деятелям культуры времен СССР.

Дело в том, что националисты Латвии решили снести памятник своему соотечественнику Андрею Упитису – латышский советский писатель-романист. Алвис Херманис решил «просветить» латвийцев – почему памятник Упитису должен быть снесен!

«Русский мир своими памятниками и названиями улиц помечает границы своей империи. Как известно из истории, Российская империя заканчивается там, где они получают по лицу. После 24 февраля прошлого года, советские памятники являются, однозначно, для нас символами враждебной власти. Памятник Упитису стоит в центре столицы потому, что после его денунциации были депортированы и погибли в Сибири его коллеги, другие латышские писатели, а не потому, что он написал хорошие книги», - заявил Херманис.

Я не сомневаюсь, что историю г-н Херманис изучал по книгам Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, и, конечно, по воспоминаниям латышских легионеров СС.

Что касается денунциации (донос), то многие титульные националисты Латвии могут рассказать, как их предки доносили на соседей в годы ВОВ, да и как пишут доносы сейчас в государственные организации – история Латвии об этом хорошо вещает!

Меня удивляет то, какая же продажная позиция у латвийского режиссера – работая в Москве, он нахваливал русских и называл их своими друзьями, конечно, зарабатывал справно, а в прошлом году – просто «забыл» об этом! Алвис Херманис – типичный представитель своего народа, однозначно!