Донецк весь день находился под обстрелами боевиков ВСУ

Аргументы Недели → Общество 13+

Анна Шершнева, Журналист

Громкий выдался день в Донецке сегодня, 11 марта. На протяжении суток СЦКК фиксировал обстрелы в разных районах столицы ДНР. Прилёты наблюдались с «пристрелянных» точек в оккупированных ВСУ населённых пунктах республики.

Как сообщает ведомство оперативного наблюдения и фиксации военных преступлений Украины в Донбассе, на протяжении сегодняшних суток были обстреляны многие районы и пригороды Донецка.

В частности, первый обстрел зафиксировали в 12:50, когда пострадал н.п. Ильинка, расположенный в Петровском районе Донецка, куда впустили 8 снарядов калибром 55 мм.

Буквально спустя несколько минут, в 12:56 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Тоненькое в Киевском районе Донецка, куда террористы выпустили 3 снаряда калибром 152 мм.

К несчастью, не обошлось без жертв среди мирного населения. Примерно в 13:25 при обстреле ул. Югославской, 24, что в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка погибли отец и сын: мужчина 1989 г.р. и мальчик 2015 г.р. ВСУ обстреляли Куйбышевский район 155-мм снарядами со стороны Нетайлово. Позже сообщили подробности. Осколками посекло такси, в котором ехала семья: ребенок и его родители. Отец погиб на месте, мальчик скончался от ран уже в больнице. Мать мальчика и водитель остались живы.

Позже мэр столицы республики Алексей Кулемзин отдельно написал о гибели несчастного маленького дончанина, который родился при войне и погиб при ней: «Аллею Ангелов пополнил Сафронов Никита, который по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой День рождения. Мальчик родился 11 марта ровно 8 лет назад. Царствие небесное маленькому Ангелу!»

Далее практически вплоть до позднего вечера столицы ДНР ловила прилёты с разных районов оккупированных поселений от украинских террористов. Фронтовые будни Донецка продолжаются с их трагедиями, тревогами, надеждами на тишину и мир в будущем.