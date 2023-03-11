Латвийские СМИ: усталость депутатов парламента к двум ночи была эквивалентной опьянению в 0,5 промилле

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутаты парламента Латвии принимали бюджет страны сутки! Депутатский марафон бессонницы латвийцы окрестили, как «тупая, неорганизованная имитация труда», но возникает вопрос, а в каком состоянии был принят бюджет страны?

Латвийские СМИ моментально назвали состояние депутатов, как опьянение… Кстати, латвийские медики поддержали журналистов:

«Если человек не спал от 17 до 19 часов, его умственные способности, то есть принятие решений, реакция, бдительность, сравнима с бдительностью человека, находящегося под воздействием 0,5 промилле алкоголя. Если человек не спит 20 и более часов, его умственные способности сравнимы с опьянением в 1 промилле», - рассказала латвийский врач Марта Целминя, специалист по сну.

Получается, что усталость депутатов Сейма к двум ночи была эквивалентной опьянению в 0,5 промилле. А заседали «слуги народа» почти до десяти утра… Из этого следует, что многие депутаты парламента не могли сосредоточиться на бюджете! Они просто хотели спать!

Как влияет бессонница на продуктивность работы мозга?

Специально для Балтийского бюро «АН» мнение члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:

«Конечно, когда человек не спит почти сутки, то сосредоточиться на работе практически невозможно. Если у человека бессонница, то это влияет на способность концентрировать свое внимание на решении проблем. Бессонница влияет на память, критическое мышление. У человека, например, в три-четыре часа утра самый сладкий сон – какие уж тут мыслительные способности…»

Годовой бюджет принят депутатами, а разгребать его придется налогоплательщикам!