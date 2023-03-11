Автоэксперт Кадаков: для подготовки машины к весне необходимо поменять шины и тормозную жидкость, промыть топливный бак

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Источник: RT

В беседе с RT автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весеннему периоду.



Эксперт посоветовал не торопиться с заменой шин, «лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива».

Необходимо «поменять тормозную жидкость и промыть систему», «помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище», если за зиму появились сколы, то их нужно устранить.

По его словам необходимо провести уборку салона, заменить щётки стеклоочистителя, сменить масло.

Специалист посоветовал поменять топливный фильтр, так как зимой «влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остаётся в нём.







