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украинский военный, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

По мнению командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского, ВСУ удерживают Артемовск, чтобы Киев мог выиграть время для накопления резервов и подготовиться к весеннему наступлению.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», - приведены слова Сырского в Telegram-канале сухопутных войск Украины.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что ВСУ осуществляют переброску резервов с запорожского направления под Артемовск для усиления группировки.