Украинский командующий Сырский: удержание Артемовска необходимо Киеву, чтобы выиграть время для накопления резервов

По мнению командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского, ВСУ удерживают Артемовск, чтобы Киев мог выиграть время для накопления резервов и подготовиться к весеннему наступлению.
«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», - приведены слова Сырского в Telegram-канале сухопутных войск Украины.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что ВСУ осуществляют переброску резервов с запорожского направления под Артемовск для усиления группировки.