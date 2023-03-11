Движение автотранспорта на 107 км МКАД полностью восстановлено после ДТП

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Источник: АГН «Москва»

Движение автотранспорта полностью восстановлено на внутренней стороне МКАД в районе 107 км после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Проезжая часть освобождена», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на 107 км МКАД при движении в сторону шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием двух автомобилей и движение автотранспорта в районе места аварии ограничено.



