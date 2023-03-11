ГУ МЧС по Москве: Пожар в административном здании на улице Академика Королева ликвидирован

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Источник: АГН «Москва»

Пожар в административном здании на ул. Академика Королева ликвидирован. Об этом сообщает агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

В сообщении говорится, что в 16:45 пожар ликвидирован, площадь пожара составила 50 м².

Ранее сообщалось, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар произошел на первом этаже девятиэтажного административного здания на ул. Академика Королева, д. 13.

Из здания была проведена эвакуация людей, сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.



