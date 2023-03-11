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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

В Петербурге работодатели стали активно искать водителей, курьеров и бухгалтеров

, 16:34

В Петербурге работодатели стали активно искать водителей, курьеров и бухгалтеров
Фото: canva.com

Большим спросом также пользуются специалисты в сфере программирования, кладовщики, упаковщики и автослесари.
Работодатели Санкт-Петербурга стали чаще предлагать горожанам вакансии специалистов в транспортной сфере, менеджеров по логистике и бухгалтеров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что в марте работодатели разместили более 7 тысяч различных вакансий, по которым требовались курьеры, водители, менеджеры по продажам и бухгалтеры. Отмечается рост активности и среди соискателей — в сфере логистики и транспорта она поднялась на 8%.
Аналитики отмечают, что на каждую из вакансий, в среднем, откликнулись три-четыре человека. Средняя зарплата таких специалистов составляет более 64,5 тысяч рублей.
Кроме того, в Северной столице России вырос спрос на программистов, кладовщиков, упаковщиков, менеджеров по закупкам, автослесарей и HR-менеджеров.

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