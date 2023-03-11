Пункт с холодной водой появился в единых квитанциях петербуржцев

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Однако жители некоторых домов Северной столицы изменений не увидели, их нововведения коснутся только в марте.

В единую квитанцию с февраля включены услуги по холодному водоснабжению, рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Петербуржцы теперь смогут оплачивать коммунальную услугу по единой квитанции. Такое изменение было введено из-за реорганизации АО «ВЦКП „Жилищное хозяйство». Его присоединили к АО «ЕИРЦ Спб».

В «Водоканале» добавили, что отдельных домов изменение в феврале не коснулось. В их единых квитанциях холодная вода появится с марта. Жителям Северной столицы напомнили, что они могут обратиться в АО «ЕИРЦ Спб», если у них возникнут вопросы.