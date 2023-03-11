Spiegel: немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn перестал осуществлять бесплатные перевозки гумпомощи на Украину

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Железная дорога. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn прекратил бесплатно доставлять гуманитарную помощь на Украину, сообщили в Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожной структуре.

«С 1 января 2023 года DB Cargo (подразделение Deutsche Bahn) больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину», - заявило издание.

По информации Spiegel, компания прекратила перевозки в связи с юридическими причинами – так как DB Cargo это акционерное общество, оно может делать пожертвования с определёнными ограничениями. Теперь перевозка гумпомощи должна будет оплачиваться стандартно.

Ранее Spiegel сообщил о трехэтапном плане увеличения поставок боеприпасов Украине, разработанном Еврокомиссией.