ДТЭК: в нескольких районах Киева были введены отключения света в связи с повреждением энергообъектов

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в своём Telegram-канале, что в Киеве ввели стабилизационные отключения света из-за повреждения оборудования энергообъектов.
«В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов», - заявила компания.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Кривом Роге.