ДТЭК: в нескольких районах Киева были введены отключения света в связи с повреждением энергообъектов

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Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в своём Telegram-канале, что в Киеве ввели стабилизационные отключения света из-за повреждения оборудования энергообъектов.

«В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов», - заявила компания.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Кривом Роге.