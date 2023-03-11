Зоны без проезда для электросамокатов появятся в Петербурге в 2023 году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Такие ограничения для владельцев самокатов вступят в силу после подписания соглашения между Комтрансом и кикшеринговыми компаниями

В Санкт-Петербурге появятся зоны, где не разрешается передвигаться на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.

Сообщается, что в ближайшее время Комтранс подпишет соглашение с кикшеринговыми компаниями на 2023 год. В документе есть отдельный раздел, посвященный зонам, где нельзя ездить на электросамокатах. Они станут основой для изменения схем дорожных движений и установки дорожных знаков на улицах Северной столицы в соответствии с новыми правилами дорожного движения.

Как отметили в комитете, соглашение позволит урегулировать правила использования электросамокатов в целях обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Отметим, что первое соглашение между Комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями было подписано в 2021 году. Тогда были установлены правила по эксплуатации данного вида транспорта, которые касаются скоростных, возрастных и территориальных ограничений, правил использования и технического оснащения.