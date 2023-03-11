В Ленинградский зоопарк с 13 марта можно будет попасть только по электронным билетам

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Но купленные ранее бумажные билеты тоже будут принимать.

Кассы Ленинградского зоопарка на время закроются. Не получится купить билеты уже с понедельника, 13 марта, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Посетить зоопарк по-прежнему можно, но для этого потребуется купить электронный билет. Он будет действовать только в ту дату, которую вы выберете при покупке на сайте.

В пресс-службе зоопарка добавили, что бумажные билеты, которые посетители успеют купить до 13 марта, будут действовать. Достаточно будет предъявить купленный билет на входе. В Ленинградском зоопарке напомнили, что посетители со льготными билетами должны показать контролёру документы, подтверждающие право на льготу.

Когда именно бумажные билеты снова будут в продаже, не уточняется, но в зоопарке пообещали сообщить об этом дополнительно.