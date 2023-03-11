11 марта - День работника органов наркоконтроля

Аргументы Недели → Общество 13+

Татьяна САВКИНА

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ведомств, противостоящих незаконному обороту наркотиков.

Наркотики - большая проблема для любого государства. На смену старым приходят новые, прогресс химических технологий привел к появлению синтетических наркотических веществ, которые активно распространяются по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 270 миллионов человек употребляют наркотики — 5,5 процента населения Земли. В России, по разным оценкам, до 6 миллионов наркоманов. Около одного миллиона из них — молодежь.

В царские времена оборот наркотиков контролировал Медицинский департамент полиции. В советское время также долгое время не было специальной службы – отсутствие понимания всей глубины проблем с употреблением наркотиков стало причиной того, что первый такой отдел милиции появился лишь в начале 70-х. В 1973 году в структуре угрозыска был создан независимый Отдел по борьбе с наркоманией. В 1989 году он был реорганизован уже в Управление, которое после распада Союза стало настоящей отдельной службой уголовной полиции.

Указом Президента России 11 марта 2003 года было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков - ФСКН. Служба была создана в ответ на вызовы, исходящие от международной наркомафии. За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось. 5 апреля 2016 года Указом Президента России ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел - объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации.

Приоритетом деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков является борьба с транснациональной организованной наркопреступностью.

Главная миссия специалистов наркоконтроля — пресекать пути распространения и сбыта запрещенных веществ, не допустить увеличение численности наркозависимых в России.