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Рогов: создание СЭЗ в Запорожской области наладит бизнес в регионе

, 08:41

Рогов: создание СЭЗ в Запорожской области наладит бизнес в регионе
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Член ГСА Запорожской области Владимир Рогов выступит с инициативой создания в регионе свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам представителя движения «Мы вместе с Россией», регион нуждается в запуске бизнес-активности, этому может помочь создание СЭЗ. Бизнесмены смогут активировать производства, осуществлять инвестиции. Так, Запорожская область, по примеру Крыма, будет выведена на новый экономический уровень.  

Более того, подготовка к внедрению СЭЗ уже началась: введена нулевая налоговая ставка для предпринимателей, которые специализируются на продовольствии или предоставляют услуги в бытовой и социальной сферах. 

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