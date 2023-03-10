11,12 марта изменится расписание движения пригородных поездов Октябрьской жд

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Источник: АГН «Москва»

11 и 12 марта вводятся изменения в расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В материале пресс-службы говорится, что «работы ведутся в рамках подготовки к запуску МЦД-3» и связаны «с проведением работ по реконструкции станции «Крюково».



Уточняется, что изменение расписания затронет выходные дни 11 и 12 марта, будут отменены два пригородных электропоезда: Москва Ленинградская — Крюково и Крюково – Москва Ленинградская, будет частично изменено расписание движения пригородных электропоездов на участках Москва – Тверь (Конаково).







