Под снегом в лесах Ленобласти нашли куколки лосиных мух

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Взрослые особи этих насекомых по ошибке могут напасть и на людей.

В лесах под Петербургом найдены куколки лосиных мух. Как правило, они нападают на парнокопытных, но могут по случайности покусать и человека, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Лосиные мухи (они же — оленьи кровососки) вылупятся из куколок ближе к концу лета. Они пьют кровь лосей и оленей. Если такое насекомое укусит человека, то на коже может наблюдаться аллергическая реакция. В природе кровососками питаются синицы, рассказал биолог.

«Если вы думаете, что они замерзнут, то ошибаетесь: холод им нипочем. Зато куколки кровососок являются лакомством для синиц. Поедая их, синички приносят пользу и лосям, и нам, любителям леса», — отметил Глазков.

Чтобы защититься от оленьих кровососок, нужно использовать специальные спреи от мух. Биолог подчеркнул, что любые средства от насекомых (например, от комаров или клещей) в борьбе с этими насекомыми не подойдут, а вот спреи от мух — подходящий вариант