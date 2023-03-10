Латвийский режиссер Циновска: «Я разочарована поведением Харатьяна»

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский режиссер Жаклина Циновска, решила «пройтись» по российским актерам – «досталось» великолепному Дмитрию Харатьяну.

«Что мне сказать о Харатьяне? Не хочу ничего. Могу только несколько слов – я разочарована его поведением. Мне стыдно за него. Он стал рупором Кремля», - заявила г-жа Циновска.

Почему мадам Жаклина вспомнила Дмитрия Харатьяна?

Оказывается, российский актер снимался в сериале режиссера Жаклины Циновска «Разум или инстинкт», где играл Владимира Рудзинскиса, чьи предки были латышами.

Видимо, мадам Жаклина возомнила, что актер Харатьян неожиданно стал латышом, и просто обязан «отвернуться» от России.

Я так понимаю, что у мадам Жаклины наступила, видимо, «белая горячка», или же «подхватила» в Латвии иной психиатрический диагноз. От ненависти к русским, конечно!