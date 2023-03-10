В Латвии даже благотворительность под запретом на русском языке

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Национализм в Латвии продолжает расти – дело дошло до благотворительности.

История русской мамы ребенка-инвалида, проживающей в Латвии, ввела в шок даже искушенных латвийцев:

«Я мама ребенка-инвалида. Не смогла купить дорогое лекарство и обратилась в благотворительный фонд «Ziedot». Позвонила и спросила – «Могу я узнать у вас о помощи?» Разговаривала на русском языке. Меня спросили: «Вы из Украины?» Когда узнали, что я местная, то сказали – «Говорите на государственном языке!»

Женщина перешла на латышский язык и поинтересовалась –«Ваша благотворительная организация помогает только тем, кто владеет в должной мере латышским языком?»

Получить помощь в благотворительной организации местным, увы, не так просто, потому как следует озвучить полный диагноз «просящего» на государственном языке, а это уж точно, не всем инвалидам под силу, особенно тогда, когда человек не является латышом.

Русская мама ребенка-инвалида не получила помощь от этой благотворительной организации, но зато русскоязычные СМИ удостоились ответа главы фонда Руты Диманте:

«Документы для нашей организации необходимо подавать на латышском. Наш сотрудник не обязан знать русский. Кроме того, медицинские документы выдаются пациентам на латышском языке. Не надо распространять миф, что мы русским не помогаем. Загляните на наш сайт!» - заявила сытая дама из благотворительного фонда.

Я заглянула – информация только на латышском и русском. Тогда я позвонила в фонд и спросила – «Вы от русских пожертвования принимаете?» Мне с радостью ответили – «Конечно!»

Иными словами, от русских латышский благотворительный фонд желает получать деньги, а помочь русскому ребенку-инвалиду – вопрос.

Как русскоязычные жители Латвии отнеслись к данной ситуации?

Мнения из латвийских социальных сетей:

«Думал, а подучу ка я - латышский Нет. Подучу я лучше английский!»

«Помогает ли эта организация русскоговорящим детям? У меня возникли сомнения!»

«Я жертвовала в этот фонд и русским, и латышам. Теперь это останется в прошлом!»

«Зачем спонсировать и помогать русофобам, если это закрытый украинско-латышский клуб?»

«С этой организацией мне все понятно! Они же собирали деньги - на снос советских памятников».

«Я перестал жертвовать деньги после того, как узнал, что они собирают помощь «земесардзе» - (защитники земли) на бинокли. Призываю!!! Не отдавайте деньги подобным аферистам!»

Я так понимаю, что даже «милостыню» в Латвии запретят просить на русском.

Кстати, главу данного фонда Руту Диманте, ходят такие слухи, пророчат на пост - президента Латвии. Какой уж тут русский язык.