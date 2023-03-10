Главную водопроводную станцию на Кавалергардской ждёт реконструкция

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Конкурс на выполнение работ проходил до шестого марта. Подрядчик должен закончить восстановительные работы на объекте до конца следующего года.

Главную водопроводную станцию на Кавалергардской улице реконструируют до конца 2024 года. На сайте госзакупок опубликована информация о конкурсе на выполнение работ на объекте.

Заявки на конкурс закончили принимать шестого марта. О том, кто станет подрядчиком проекта, объявят 20 марта.

Сообщается, что стартовая стоимость комплекса работ составляет 285,5 миллионов рублей. Компания, которая выиграет конкурс, будет вести проектно-изыскательные работы на станции, а также построит новый блок водоподготовки. Работы должны быть завершены до конца следующего года.

Главная станция на Кавалергардской улице снабжает питьевой водой более миллиона жителей Северной столицы. Ранее власти Санкт-Петербурга уже объявляли конкурс на реконструкцию этого объекта, но впоследствии отменяли его.