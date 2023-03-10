За мошенничество задержан руководитель фирмы, которая отвечала за уборку снега в Северной столице

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Его обвиняют в недобросовестном выполнении условий контракта по уборке территории.

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора компании, которая заключила контракт на уборку территории муниципального округа "Звездное" в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Следкома.

Контракт на уборку был заключён в конце 2020 года сроком на год. Подрядчик должен был убирать улицы, но делал это ненадлежащим образом. При этом сумма контракта на 2021 год составила около 20 миллионов рублей.

Руководителя фирмы обвиняют в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, 45-летний руководитель компании находится под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.