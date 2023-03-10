Диетолог Александра Разаренова: рыба, яйца, орехи, овощи и фрукты, черый перец, корица, чеснок и мёд помогают сжигать жиры

В интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о веществах и продуктах, ускоряющих метаболизм и способствующих сжиганию жиров в организме.
По мнению диетолога, термогенерирующим эффектом ускоряющим метаболизм обладают продукты, не содержащие химические добавки и не прошедшие промышленную обработку, это рыба, птица, мясо, яйца, цельные крупы, орехи, некоторые овощи и фрукты.
К природным термодженикам относятся жгучий перец, черый перец, цедра цитрусовых, имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мёд, льняное семя, кофеин, зеленый чай.
Терапевт Александра Разаренова считает, что пациентам с ОРВИ употребление продуктов-термоджеников таких как имбирь, мед и лимон принесет пользу, «отделение пота приведет к ускоренному охлаждению тела, и температура, если она была повышена из-за болезни, снизится», а вот пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно относиться к ним с осторожностью.
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